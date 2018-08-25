Regensburg - Holstein Kiel karşılaşma önü

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Regensburg, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Holstein Kiel takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. 3 puanlı Regensburg 12. sırada bulunuyor, Holstein Kiel 4 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Regensburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Holstein Kiel son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 518 kodlu maçı oynayanlar; Regensburg galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Holstein Kiel galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Regensburg son haftadaki St. Pauli müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Holstein Kiel ise Nürnberg maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Regensburg, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Holstein Kiel, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Holstein Kiel 3 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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