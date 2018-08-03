Regensburg - Ingolstadt maçı ne zaman?

Regensburg ve Ingolstadt, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Regensburg son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ingolstadt, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 266 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Regensburg kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Ingolstadt sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Regensburg önceki hafta Bochum mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Ingolstadt ise Kaiserslautern maçında 1-3 yenildi.

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