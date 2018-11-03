Regensburg - Union Berlin maçı rakamları

Regensburg ve Union Berlin, 04 Kasım 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Maç öncesi Regensburg 16 puanla 10. sırada, Union Berlin 19 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Regensburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Union Berlin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 492. İddaa'da Regensburg kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Union Berlin kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Regensburg son haftadaki St. Pauli müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Union Berlin, Heidenheim 1846 karşılaşmaında 4-3 yenildi.

Regensburg, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 5 gol yedi.

Union Berlin, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlike sahip. Bu maçlarda Union Berlin 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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