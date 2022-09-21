Reha Muhtar'dan şiddet iddialarına yanıt!

Uğur, başka bir paylaşımında kızının kendisine gönderdiği mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler geçiyor;

"Bana ilk öne b.k gibi davranıyor. Sonra hayır ben sana hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım diyor. Polislere yalan söylüyor. Her hikâyeyi döndürerek söylüyor. Benim ona karşı ajanlık yaptığımı düşünüyor. Ne yapacağım? Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum. Bana yapmadığım şeyler için bağırıyor. Vuruyor, vurmadım diyor. Çok içki içiyor sonra alkolik değilim diyor. Anne ne olur ben bu adamla yaşamak istemiyorum. Ne olur anne…"