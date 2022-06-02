Rehin alma olayında şüpheliyi etkisiz hale getiren komiserin tutuklandığı iddiası yalanlandı 0:00 / 0:00

AA

Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta hakkındaki yakalama kararı nedeniyle operasyon düzenleyen polis ekiplerine beraberindeki kadını rehin alarak direnen Raşit Atila'yı etkisiz hale getiren Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser Adnan Barış Bacaksız, hakkındaki tutuklama iddialarına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Bacaksız, görev yaptığı asayiş şube müdürlüğünden çıktığı sırada gazetecilerin sorusu üzerine, olayla ilgili ifadesini verdiğini, adli sürecin devam ettiğini dile getirdi.

AA'nın haberine göre; açığa alındığına yönelik iddialara ilişkin de kendisine herhangi bir tebligat yapılmadığını belirten Bacaksız, görevinin başında olduğunu kaydetti.

OLAY

Apart bir dairede kaldıkları belirlenen Raşit Atila ile Beyza A'nın yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Teslim olmamak için beraberindeki Beyza A'yı rehin alan Raşit Atila, kendi başına tabanca dayadıktan sonra sokağa çıkmıştı. Kadının yanından ayrılmasına izin vermeyen Atila, başına dayadığı silahı bırakmaya ikna edilemeyince polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Atila, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Beyza A. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.