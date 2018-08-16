Reims - Lyon maçı heyecanı

Fransa Ligue 1 maçında Reims ile Lyon, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Reims 3 puanla 10. sırada, Lyon 3 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Reims, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Lyon, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 101. İddaa'da Reims kazanır 4.30, berabere biter 3.30, Lyon kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Reims son haftadaki Lyon müsabasında 4-1 kazandı.

Lyon, Reims karşılaşmaında 4-1 yenildi.

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