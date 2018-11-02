Reims - Monaco maç önü

Reims ve Monaco, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 14 puanlı Reims 9. sırada bulunuyor, Monaco 7 puana sahip ve 19. sırada. Ev sahibi Reims, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Monaco, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 129. İddaa'da Reims kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Monaco kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Reims son haftadaki Lyon müsabasında 4-1 kazandı.

Monaco, Montpellier karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Reims, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Reims, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Monaco ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Monaco, 6 gol atarken 8 gol yedi.

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