Reims - Orleans sahaya çıkıyor

Fransa Lig Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Reims, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Orleans takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:05. Reims, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Orleans son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 564. İddaa'da Reims kazanır 1.50, berabere biter 3.20, Orleans kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Reims son hafta oynanan Paris FC maçında 1-1 berabere kaldı.

Orleans ise Quevilly maçında 1-0 yenildi.

Reims, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Orleans ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Orleans, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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