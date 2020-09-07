Son dakika... İstanbul Kuruçeşme'deki eğlence mekânlarındak Reina'daki terör saldırısına ilişkin davada, sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı...
Ayrıntılar gelecek...
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