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Haberlerİş-YaşamRekabet 13 teşebbüs hakkında soruşturma
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Hızlı tüketim malları sektöründeki 13 şirket hakkında rekabet soruşturması açıldı

Hızlı tüketim malları sektöründe üretici-tedarikçi olarak faaliyet gösteren 13 şirket hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet 13 teşebbüs hakkında soruşturma
HABERTURK.COM

Rekabet Kurulunca, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren 13 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada; "Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarihli, 20-23/298-M sayılı, 21.05.2020 tarihli, 20-25/325-M sayılı ve 28.05.2020 tarihli, 20-26/328-M sayılı kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve belgeler ile yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda, soruşturmanın tarafı olmayan çeşitli üretici/tedarikçi niteliğindeki teşebbüsler tarafından alt pazarda yer alan önde gelen perakende süpermarket zincirleri arasında geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin dolaylı yoldan değişimine aracılık edildiği, söz konusu süpermarket zincirlerinin fiyatlarının ve/veya fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı ve/veya söz konusu perakendecilerin yeniden satış fiyatlarının belirlenmesine dönük davranışlarda bulunulduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşması üzerine resen yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 26.04.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu A.Ş., Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş., Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş., Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı A.Ş., Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Horizon Hızlı Tüketim A.Ş., Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş., Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti., Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., hakkında soruşturma açılmasına, 21-23/271-M sayı ile karar verdi."

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