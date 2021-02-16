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Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı
AA

Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Siniora Food Industries Company tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Ticaret ve Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün NH Food Ltd. tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings NV'nin kontrolündeki Louis Dreyfus Company BV'nin ortak kontrolünün Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

KAZ Minerals plc'nin ortak kontrolünün Vladimir KIM ve Oleg NOVACHUK tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

DSM Niaga, DSM Additive Manufacturing ve DSM Advanced Solar'ın kaplama faaliyetleri dahil olmak üzere, KONINKLIJKE DSM NV'nin Reçineler ve Fonksiyonel Malzemeler iş kolunun tek kontrolünün Covestro AG tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Calisen plc'nin ortak kontrolünün BlackRock Alternatives Management, LLC, Ninteenth Investment Company LLC ve The Goldman Sachs Group Inc tarafından dolaylı olarak devralınması işlemi onaylandı.

Aegon Hungary Holding BV, Aegon Hungary Holding II BV, Aegon Poland/Romania Holding BV ve Aegon Turkey Holding BV'nin tek kontrolünün Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

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