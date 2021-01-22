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Rekabet Kurulu, Biletix'e idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi

Rekabet Kurulu, Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ'ye "bilet fiyatlarına ekstra masraf eklemek yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Biletix'e idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi
AA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ'nin, sattığı biletlerin fiyatlarına "fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli" gibi isimler altında ekstra masraflar ekleyerek hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ve organizatörlerle yaptığı münhasır sözleşmelere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, şirketin bilet fiyatlarına çeşitli isimler altında ekstra masraf eklemek yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal etmediğine ve dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Şirketin, organizatörler ile akdettiği sözleşmelerin "Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği" kapsamında grup muafiyetinden yararlanmadığı, ilgili sözleşmelere kanun kapsamındaki şartları karşılamaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınamayacağı değerlendirildi. Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ'nin kısa kararın tebliğinden itibaren münhasırlık içeren ya da fiili münhasırlığa yol açacak hükümler içeren sözleşmeler akdetmemesine karar verildi.

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