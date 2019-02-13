Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ ile Altıntaş Kardeşler Beton Kömür Nak. İnş. Mal. Akar. Turz. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, Limak Bandırma Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde ortak kontrol tesis edilecek şekilde yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.
"Tekel Birası" markasının ve tescil edilen şeklin Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ tarafından devralınması işleminin ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığı karara bağlandı.
Volkswagen AG’nin dolaylı olarak tek kontrolü altında bulunan Mobility Trader Holding GmbH’nin belli oranda hissesinin, iştiraki Leonie FS DVB GmbH aracılığıyla Daimler AG tarafından devralınarak Volkswagen AG ile birlikte Mobility Trader Holding GmbH üzerinde ortak kontrol kurulması işlemi onaylandı.
Rolls-Royce Plc.’nin iştirakleri tarafından yürütülen, ticari denizcilik ürünleri, sistemleri ve satış sonrası hizmetlerine ilişkin iş kolunun tek kontrolünün Kongsberg Gruppen ASA tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
The Goldman Sachs Group, Inc. ile Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ tarafından halihazırda Doğan Holding bünyesinde bulunan Glocal BV üzerinde ortak girişim tesis edilmesi işlemine izin verildi.
Gestamp North Europe Service S.L. ile Etem Bulgaria S.A. tarafından Bulgaristan'da Gestamp Etem Automotive Bulgaria S.A. ve Etem Gestamp Aluminum Extrusions S.A. unvanlı iki ortak girişim şirketi kurulması ve sonrasında Gestamp Etem Automotive Bulgaria S.A.’nın tek kontrolünde olacak şekilde Birleşik Krallık'ta bir iştirakin kurulması işlemi onaylandı.
Stena Rederi AB ve Glovis Europe GmbH tarafindan tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine ve yeni kurulmuş BG Saxo Socieata Intermedazione Mobiliare S.p.A şirketinin ortak kontrolünün Banca Generali S.p.A ve Saxo Bank A/S tarafından devralınması yoluyla bir ortak girişim kurulması işlemine onay verildi.
Actis Grubu’nun, Abraaj Africa Fund III, Abraaj Private Equity Fund IV, Abraaj North Africa Fund II, Aureos South-East Asia Fund II ve Aureos Africa Fund ile alakalı olarak Abraaj Investment Management Limited, Riyada Managers B.V., Aureos South-East Asia Managers II Limited ve Aureos Africa Managers Limited’in yönetim haklarını devralması işlemine izin verilmesi karara bağlandı.
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