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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurulu'ndan Koroplast'a büyük ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurulu'ndan Koroplast'a büyük ceza

        Rekabet Kurulu, Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye (Koroplast) 31,2 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:38
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        Rekabet Kurulu'ndan Koroplast'a büyük ceza
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        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Koroplast'ın, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Kurul, bu süreçte teşebbüsün sunduğu uzlaşma metnini kabul etti ve soruşturmayı uzlaşmayla sonuçlandırdı.

        Böylece, ihlali kabul eden Koroplast'a yüzde 25 indirimle 31 milyon 209 bin 737 lira idari para cezası kesildi.

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