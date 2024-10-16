Rekabet Kurulu'ndan Koroplast'a büyük ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Koroplast'ın, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, bu süreçte teşebbüsün sunduğu uzlaşma metnini kabul etti ve soruşturmayı uzlaşmayla sonuçlandırdı.

Böylece, ihlali kabul eden Koroplast'a yüzde 25 indirimle 31 milyon 209 bin 737 lira idari para cezası kesildi.