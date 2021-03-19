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Rekabet Kurulu, Arnica Pazarlama hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Arnica Pazarlama A.Ş.’nin yetkili satıcılarının internet aracılığıyla satış yapmasını engellemek, satış fiyatlarına müdahale etmek ve bölge veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 04.03.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Arnica Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 21-11/146-M sayı ile karar verdi."