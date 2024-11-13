Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.313,78 %0,94
        DOLAR 34,3583 %0,01
        EURO 36,5504 %0,09
        GRAM ALTIN 2.884,70 %0,43
        FAİZ 42,89 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 34,19 %0,43
        BITCOIN 87.827,00 %-0,56
        GBP/TRY 43,8177 %-0,02
        EUR/USD 1,0627 %0,04
        BRENT 71,95 %0,08
        ÇEYREK ALTIN 4.716,48 %0,43
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurulu'ndan Viking Kağıt ve Selüloz şirketine ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurulu'ndan Viking Kağıt ve Selüloz şirketine ceza

        Rekabet Kurulu, Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ'ye rekabet kurallarını ihlalden dolayı 9,1 milyon lira idari para cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rekabet Kurulu'ndan Viking Kağıt ve Selüloz şirketine ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kurul kararıyla şirketin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

        Soruşturma süreci devam ederken Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından uzlaşma metni sunulduğuna işaret edilen açıklamada, Rekabet Kurulunun bu talebi kabul ettiği ve söz konusu soruşturmanın uzlaşmayla sonlandırıldığı bildirildi.

        Açıklamada, şirketin söz konusu iddia kapsamında kanun ihlalini kabul ettiğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

        "Soruşturmanın uzlaşma usulüyle sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında yüzde 15 oranında indirim uygulanarak Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 9 milyon 73 bin 292 lira idari para cezası verilmiştir. Viking Kağıt, Lily, Terra, Senso, Pufla, Select, Select Nature ve Green4u markaları ile temizlik ürünleri pazarında tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, ıslak havlu, ıslak mendil, kolonya, kutu mendil ve cep mendili üretimi ve satışı alanlarında faaliyet göstermektedir. Bilindiği üzere, rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usulü faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitince...
        O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitince...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...