Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Rekabet Kurumu 86.2 milyar liralık işlemi karara bağladı

Rekabet Kurumu geçen yıl 86.2 milyar liralık 245 işlemi karara bağladı. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 8 adetle "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanında yapıldı

Rekabet Kurumu 86.2 milyar liralık işlemi karara bağladı
AA

Rekabet Kurumu, "2022 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"nu yayımladı. Buna göre, geçen yıl Kurum tarafından toplam 245 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi.

Özelleştirmeler hariç, bu işlemlerden 82'sinde hedef şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş Türkiye kökenli şirketler olurken, bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli 72 milyar 209 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam işlem bedeli yaklaşık 14 milyar lira olan 7 özelleştirme işlemi incelendi. Böylelikle 2022 yılında Türkiye kökenli şirketler için 89 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli 86.2 milyar lira düzeyinde oldu.

Geçen yıl hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 8 adetle "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanında, en yüksek işlem değeri ise 8,35 milyar lira ile yine aynı alanda bildirildi.

Aynı dönemde incelenen 7 özelleştirme işlemi "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" "havalimanı işletmeciliği", "doğal gaz ithalatı ve dağıtımı" ile "imalat" sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin iken, bildirilen en yüksek bedelli özelleştirme işlemi, 9,75 milyar lirayla "havalimanı işletmeciliği" alanında gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılarca geçen yıl 36 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü. Bu yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada 5'er işlemle Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri kökenli yatırımcılar yer aldı. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılarca gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 43 milyar lira olarak hesaplandı.

Geçen yıl yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 145 birleşme ve devralma işlemi de incelendi. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 5 trilyon 570 milyar lira oldu.

Rapora göre, 36'sı Türkiye'de ve 145'i yurt dışında olmak üzere yabancı yatırımcıların 2022 yılında küresel düzeyde gerçekleştirmeyi planladıkları toplam işlem sayısı 181 olarak kayıtlara geçti. Bu işlemler ekonomik faaliyet alanlarına göre sıralandığında, dünya genelinde yatırım yapılan sektörlerden öne çıkanlar, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı, programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, temel eczacılık ürünleri imalatı ve finansal hizmetler oldu.

Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden ortalama 15 gün sonra karara bağladı. Bu dönemde Kurulca 3 işlem nihai incelemeye alınırken, 1 işleme ise bildirim taraflarından alınan taahhütler çerçevesinde izin verildi. Diğer işlemler için ise inceleme süreçleri devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Nebati, Alibaba Grup Başkanı Evans ile görüştü
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati, Alibaba Grup Başkanı Evans ile görüştü
A101, 2023 ürünün fiyatlarını sabitledi
İŞ-YAŞAM Bir market daha fiyat sabitledi
Son dakika haberi: Özel okul ücret artışında yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınacak
İŞ-YAŞAM Özel okul ücret artışında yıl sonu TÜFE oranı dikkate ...
Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri Resmi Gazete'de! Son Dakika Haberleri
İŞ-YAŞAM Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri Resmi ...
Yetiştirilmesi riskli, hasadı zahmetli 'düğün çiçeği'
İŞ-YAŞAM Kimse yetiştirmeye cesaret edemiyor
İş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı
İŞ-YAŞAM İş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı
Sabancı'dan fırsat eşitliği vurgusu
İŞ-YAŞAM Sabancı'dan fırsat eşitliği vurgusu
Alibaba'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaret
İŞ-YAŞAM Alibaba'dan Oktay'a ziyaret
Şirket teklifleri beklentilerin altında kaldı
İŞ-YAŞAM Şirket teklifleri beklentilerin altında kaldı
Eğitimde 35 bin TL'ye çıkan yemek fiyatları!
İŞ-YAŞAM Eğitimde yemek fiyatları el yakıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.