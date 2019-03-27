Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye tarafından düzenlenen "Dijital Çağda Türkiye İçin Fırsatlar: Kamu Politikaları, İnovasyon ve Büyüme" konferansı, İstanbul'da gerçekleştirildi.
Etkinlikte kapsamında AA muhabirine bilgi veren Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Kurul'un devam ettirdiği soruşturmalar hakkında açıklama yaptı.
Rekabet Kurumu'nun meyve ve sebzede haksız rekabet yapıp yapmadıklarının tespiti nedeniyle market ve hallere başlattığı soruşturmaların devam ettiğini belirten Torlak, son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:
"Soruşturmalar açıldı, tebligatlar yapıldı ve eş zamanlı olarak duyuruldu. Soruşturma sonuçlanana kadar masumiyet karinesini esas alarak teşebbüslerin, itibari değerlerini de gözetmemiz gerekiyor. Süreç başladıktan sonra, dosyada görevli arkadaşlar dışında, süreç sonuçlanana kadar hiçbirimizin dosyadan haberi olmaz, olması gereken de bu.
Tamamlandıktan sonra biz de vakıf oluruz. Kanunun öngördüğü süreler var, ek süre imkanları var. Yaklaşık 9-12 ay civarında bir süreci öngörüyoruz. Bu tabi öngörebildiğim süre. Dolayısıyla yaklaşık bir yıla yakın süreç içinde dosyalar tamamlanacaktır."
Google ile ilgili de devam eden bir süreç olduğunu dile getiren Torlak, konuya ilişkin "Geçtiğimiz yıl tamamlanan bir dosyanın dışında, Google'nin 3 tane ayrı soruşturma dosyası var, bunlar devam ediyor. Konuları farklı, bu üç farklı dosya devam ediyor. Bunlarda yaklaşık aynı süreleri bulacaktır. Bu tür dosyalarda özellikle uluslararası bilgi belge isteme gündeme geliyor. Uluslararası yazışmalar biraz daha fazla zaman gerektirdiği için, oradaki öngörümüz bu süre bir miktar daha uzayabilir." ifadelerini kullandı.
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