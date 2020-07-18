Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de, elektrik üretim sektöründe beklenen konsolidasyon, devir, birleşme ve satış süreçlerine ilişkin art arda bazı adımlar atılmaya başlandı. Bu konuda en önemli adım Alman Steag’dan geldi. İskenderun’da bulunan bin 320 megavat kurulu güçteki İsken Sugözü Termik Santralı’nın büyük ortağı Alman Steag’dan, Trakya’da kurulu 66 (20 X 3.3 MW) megavat gücünde, yılda 222 milyon kilovatsaat elektrik üreten rüzgar santralını satıyor. Yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının santralla ilgilendiği belirtiliyor. potansiyel yatırımcılardan ilk tekliflerinin de alındığı belirtiliyor.

HİSSE DEVRİ

En önemli yenilenebilir enerji kaynağı arasında gösterilen rüzgar odaklı devirde yeni bir haber daha geldi. Kalyon ve Türkerler ortaklığı, sahip oldukları rüzgar santralı yatırımına ilişkin hisselerinin bir bölümünü üçüncü ve dördüncü ortağa devretmeye hazırlanıyor.

Kalyon Enerji Yatırımları AŞ ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ, bir süre önce “Kalyon-Türkerler Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim AŞ”’deki payların devri için Rekabet Kurumu’na başvurmuştu. Söz konusu şirkette, Kalyon’un yüzde 50, yüzde 50 payı bulunuyor.

Rekabet Kurumu, bu devre izin verdi. Kalyon-Türkerler Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ndeki¬ hisselerin bir bölümü, Metgün Enerji Yatırımları AŞ’ye ve Efa Group Enerji Üretim Danışmanlık ve Sanayi Ticaret AŞ’ye devredilecek. Devrin, kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.