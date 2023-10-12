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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet'ten su firmalarına soruşturma - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet'ten su firmalarına soruşturma

        Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ ve Susa Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret AŞ (Buzdağı Su) hakkında soruşturma açıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 10:21 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:21
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        Rekabet'ten su firmalarına soruşturma
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        Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

        "Rekabet Kurulu tarafından Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açıldı. Ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle yürütülen önaraştırmada elde edilen bulgular Kurulun 21.09.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak anılan teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

        Rekabet Kurulu tarafından Susa Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret AŞ (Buzdağı Su) hakkında soruşturma açıldı. Ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmada elde edilen bulgular Kurulun 21.09.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak anılan teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir."

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