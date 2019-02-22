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İsrailli savunma şirketi İsrael Aerospace Industries, Hindistan'ın Bangalor kentinde düzenlenen Aero India Fuarı'nda yeni kamikaze insansız hava aracı (İHA) olan "Mini Harpy"i tanıttı. İHA'nın tanıtımı için hazırlanan videoda, Rus S-300 ve S-400 füze sistemlerinde kullanılan 96L6E tipi yüksek irtifa radarı, Mini Harpy'nin muhtemel hedefleri arasında gösterildi. Reklam filminde İsrail'in kamikaze İHA'sı, Rus savunma sistemi S-300 ve S-400'ün radar sistemi 96L6E tipi yüksek irtifa radarını imha etti.
İsrail tarafından geliştirilen "kamikaze" tarzındaki "Mini Harpy" İHA'sı.
"KÜÇÜK HEDEFLERİ DE YOK EDERİZ"
Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre bu gelişmenin ardından Moskova merkezli Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko önemli bir açıklamada bulundu. Korotçenko, "Suriye'deki S-300 ve S-400, sistem içinde kullanılan radarlar sayesinde, stealth teknolojilerine göre üretilen küçük boyutlu dahil her türlü hedefi garanti tespit eder ve yok eder. İsrail'in gösterdiği tek kullanımlık kamikaze İHA, hem S-300 hem de S-400 tarafından garanti tespit edilir ve sistemlerin donatıldığı füzelerle vurulur" dedi. Bu tür hedeflerin zor olmadığını söyleyen uzman, tespit ve imhasının, S-300 ve S-400'lerin katıldığı tatbikatlarda defalarca teyit edildiğini kaydetti.
Rus savunma sistemi S-300 ve S-400'ün radar sistemi 96L6E tipi yüksek irtifa radarı.
"KORKMAKTA HAKLILAR, AŞAĞILIK KOMPLEKSİ"
Suriye'ye S-300 ve S-400'ler konuşlandırıldıktan sonra İsrail, güçlü biçimde askeri aşağılık kompleksi hissettiğini dile getiren Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail ordusunun eylemleri sınırlı, artık eskiden yaptığı gibi saldırıları cezasız kalmayacak. İsrail, S-300 ve S-400'ten korkmakta haklı. Bu daha ziyade S-300 için geçerli, çünkü S-400'ler sadece Rus Hmeymim üssünü koruyor. S-300'ler ise Suriye tesislerini koruyor ve Suriyeli askerler tarafından yönetiliyor." Korotçenko, kamikaze İHA animasyonunun İsrail'in aşağılık kompleksinin yansıması olduğunu vurguladı.
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