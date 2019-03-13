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ABD'nin New Jersey eyaletinde, bir baba oğullarının bir reklam panosuna cep telefonu numarasını koyup "Babamızın doğum günün kutlayın" mesajını yazmasının ardından, binlerce kutlama telefonu ve mesajı aldı.
Linwood, New Jersey'de sürücüleri karşılayan yol kenarındaki panoya Chris Ferry'nin telefonunun konulmasından sonra, dünyanın dört bir yanından Ferry'nin 62. doğumgününü kutlamak isteyen yabancılar, hattı kilitledi.
Pano, Ferry'nin 16 Mart'taki doğumgünü öncesi, geçen Perşembe günü konuldu. Ferry ilk mesajı Nick adlı birinden aldığını ve daha sonra yabancıya "Doğumgünümün yaklaştığını nereden biliyorsun." diye sorduğunu, Nick'in se "Reklam panosunda gördüm" dediğini aktardı.
Panoyu koyan, Ferry'nin Florida'da yaşayan iki oğlu, babalarına "unutulmayacak bir doğumgünü" yaşatmak istediklerini belirtti.
Chris, "Yerel bir şaka olacağını, bölgedeki insanların arayacağını düşündük. Sanırım, sosyal medyaya konulduktan sonra işler çığırından çıktı." dedi.
Ferry, dünyanın dört bir yanından, Filipinler, Kenya, Lüksemburg, İrlanda, Guetamala, Nepal ve Avustralya'dan doğumgünü mesajları aldığını belirtti.
Ferry "Dakikalar içinde telefonumdaki 10 veya 20 mesaj 600'e çıktı, telefonumu normal kullanamadım." dedi.
Oğulları, şakanın çocukluklarında hokey maçlarından sonra restoranlara gittiği dönemlere dayandığını anlattı.
Michael ve Chris, garsonlara yalan söyleyip babalarının doğumgünü olduğunu söylediklerini ve babalarının kendisine doğumgünü pastası getirildiğinde yaşadığı şaşkınlığı izlediklerini anlattı.
Ferry, başta her mesaja yanıt vermeye çalıştığını ancak daha sonra başa çıkamadığını ve Nisan ayında reklam panosunun inmesini sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Oğulları ise, gelecek yıl daha büyük bir reklam panosu kiralamayı planladıklarını söyledi.
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