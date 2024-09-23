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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Reklam ve pazarlama iletişiminin yükselen trendleri IAB Connect'te ele alındı - İş-Yaşam Haberleri

        Reklam ve pazarlama iletişiminin yükselen trendleri IAB Connect'te ele alındı

        İnteraktif Reklamcılık Derneği IAB, IAB Connect: Yükselen Trendler etkinliğinde, önümüzdeki yılın stratejileri, yaratıcı uygulama fikirleri, ekonomik beklentiler ve yeni yasal düzenlemeler konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 10:33 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:33
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        Reklam ve pazarlama iletişiminin trendleri IAB Connect'te ele alındı
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        Bahçeşehir Üniversitesi, Fazıl Say Konferans Salonu’nda hibrit olarak düzenlenen IAB Connect: Yükselen Trendler etkinliğinde önümüzdeki yıl sektörü şekillendirecek trendlere reklamveren, ajans, yayıncı, reklam teknolojileri ve araştırma şirketleri perspektiflerinden bakıldı; dijital reklamcılık sektörünün paydaşları 2025 yılında sektörü bekleyen değişimler konusunda bilgilendirildi.

        Etkinliği değerlendiren IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, "Üyelerimize ve katılımcılarımıza bir sonraki yılın planlamalarında kullanabilecekleri bilgi, içgörü ve verileri farklı perspektiflerden sunma hedefi ile hazırladığımız IAB Connect: Yükselen Trendler etkinliğimizle ilgili çok olumlu geribildirimler aldık. Birçok ilki gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizin sektörümüzün bir geleneği haline geleceğine inanıyoruz. Etkinliğimizde, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü iş birliği ile ilk kez yaptığımız Türkiye’nin Pazarlama Liderleri Eğilimler Araştırması’nın ön bulgularını da paylaştık. Araştırmamızın ön bulguları, ekonomik beklentilere rağmen, pazarlama liderlerinin büyük çoğunluğunun pazarlama bütçelerinin en az enflasyon kadar artacağını öngördüğünü, 2025 yatırımlarının dağılımı ile ilgili beklentilerinin etkinlikte ele aldığımız trendlerle uyumlu olduğunu ve yapay zekanın pazarlamada kullanımına ilişkin yüksek oranda olumlu bir bakış açıları olduğunu gösteriyor. Araştırmamız halen devam ediyor ve raporu Kasım ayında sektörle paylaşmayı planlıyoruz" dedi.

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        #IAB Connect
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