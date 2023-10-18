Gram altın rekor tazeledi! 18 Ekim 2023 güncel altın fiyatları son durum
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son günlerdeki yükselişine paralel olarak değer kazanan gram altın fiyatı rekor kırdı. Gün içinde Gram altın 1.760 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken saat 14.00 itibarıyla yeniden 1.750,35 TL seviyesine geriledi. İşte, 18 Ekim 2023 Çarşamba Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı..
Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini belirterek, artan risk algısının güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, enflasyon endişeleriyle yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini sınırladığını söyledi.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.960 doların direnç, 1.930 ve 1.910 doların destek konumunda olduğunu bildirdi. İşte, 18 Ekim 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.750,17
1.750,47
ALTIN/ONS FİYATI
1.936,45
1.936,72
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.800,53
2.862,19
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.202,11
11.413,74
YARIM ALTIN FİYATI
5.583,55
5.724,37
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.202,11
11.413,74
ATA ALTIN FİYATI
12.007,31
12.306,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.007,58
1.195,92
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.651,57
1.745,35