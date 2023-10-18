REKOR KIRDI! Altın fiyatları son dakika: 18 Ekim 2023 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

REKOR KIRDI! Altın fiyatları son dakika: 18 Ekim 2023 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

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Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini belirterek, artan risk algısının güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, enflasyon endişeleriyle yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini sınırladığını söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.960 doların direnç, 1.930 ve 1.910 doların destek konumunda olduğunu bildirdi. İşte, 18 Ekim 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

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