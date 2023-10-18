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        Haberler Ekonomi Altın REKOR KIRDI! Altın fiyatları son dakika: 18 Ekim 2023 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Gram altın rekor tazeledi! 18 Ekim 2023 güncel altın fiyatları son durum

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son günlerdeki yükselişine paralel olarak değer kazanan gram altın fiyatı rekor kırdı. Gün içinde Gram altın 1.760 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken saat 14.00 itibarıyla yeniden 1.750,35 TL seviyesine geriledi. İşte, 18 Ekim 2023 Çarşamba Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı..

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:10
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        Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini belirterek, artan risk algısının güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, enflasyon endişeleriyle yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini sınırladığını söyledi.

        Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.960 doların direnç, 1.930 ve 1.910 doların destek konumunda olduğunu bildirdi. İşte, 18 Ekim 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.750,17

        1.750,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.936,45

        1.936,72

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.800,53

        2.862,19

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.202,11

        11.413,74

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.583,55

        5.724,37

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.202,11

        11.413,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.007,31

        12.306,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.007,58

        1.195,92

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.651,57

        1.745,35

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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