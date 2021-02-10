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REKOR KIRIYOR? Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin'de son durum

Başta elektrikli araç üreticisi Tesla olmak üzere, geniş kapsamlı kurumsal alımların egemen olduğu kripto para piyasalarında, yeni rekor düzeyler test ediliyor. Bitcoin 48,049 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeye tırmanırken, ikinci sıradaki Ether de 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü.

REKOR KIRIYOR? Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin'de son durum

Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamada, "Nakit varlığının esnekliğini artırarak, getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu.

Son 24 saat içinde 45,166 dolar ve 48,003 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.46 düşüşle 45,901.61 dolara çekilirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 26.68 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 10 milyar dolarlık düşüşle 862 milyar dolardan 852 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 11 milyar dolar artış ile 1 trilyon 363.85 dolardan, 1 trilyon 374.95 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 19 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,420 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,5915 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.9'unu Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 226 milyar dolardan, 211 milyar dolara geriledi.

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