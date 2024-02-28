Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece sıcaklık, sıfırın altında 32,9 derece ölçüldü.

İlçede dere ve nehirlerin yüzeyi buz tutarken, çatılarda da buz sarkıtları oluştu.

Ardahan'da soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Göle ilçesi dün gece ölçülen sıfırın altında 32,9 derece ile yine Türkiye’nin en soğuk yeri oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 24,6 derece ölçüldüğü Ardahan'da dere ve nehirlerin yüzeyi buz tutarken, çatılarda da buz sarkıtları oluştu. REKLAM Kar ve buzlanma nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.