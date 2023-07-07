Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Rembrandt'ın iki portresi, 13 milyon 156 bin Euro'ya satıldı

        İngiliz müzayede evi Christie's, Hollandalı ressam Rembrandt Harmenszoon van Rijn'e ait iki portrenin uzmanlarca biçilen fiyatın çok üstünde alıcı bularak 13 milyon 156 bin Euro'ya satıldığını duyurdu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 12:01
        Rembrandt'ın iki portresine 13 milyon Euro!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz müzayede evi Christie's, 'ışığın ve gölgelerin ressamı' olarak bilinen ünlü Rembrandt (1606-1669) tarafından yapılan iki portre eserinin biçilen fiyatın üstünde alıcı bularak 13 milyon 156 bin Euro'ya satıldığını duyurdu.

        20 cm uzunluğunda olan eserlerin Jan Willemsz van der Pluym ve eşi Jaapgen Carels'e ait portreler olduğu ve uzun zamandır özel koleksiyoncuların elinde olduğu ifade edildi.

        1635 yılında tamamlanan portrelerin, ilk başta Rembrandt tarafından yapıldığının bilinmediği ve usta ressamın, özel koleksiyoncuda kalan son eserleri olduğu vurgulandı.

        Müzayede evi Christie's, 2009 yılında Silahlı Bir Adamın Portresi Akimbo adlı eserin 23 milyon 225 bin Euro'ya satılmasıyla Rembrandt için dünya müzayede satış rekorunu kırmıştı.

        #Rembrandt
        #Rembrandt tablosu
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Zampuan!
        Zampuan!
        Ailesinden 4 kişiyi katleden cani hakim karşısında!
        Ailesinden 4 kişiyi katleden cani hakim karşısında!
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Depremzedelere inşaat hibesi
        Depremzedelere inşaat hibesi
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        "Etek giydik, eğlendik"
        "Etek giydik, eğlendik"
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!