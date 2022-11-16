Avrupa tiyatro sahnelerinin öncü gruplarından Rimini Protokoll'ün 50'den fazla şehirde sahnelenen performansı Remote X'in İstanbul uyarlaması olan Remote İstanbul, 17 Kasım'da Kadıköy sokaklarında başlıyor.

Kundura Sahne ve Lita Yapım Evi yapımcılığında üçüncü kez İstanbul'a gelen Remote İstanbul, katılımcıları İpek adlı bir yapay zekânın komutunda şehirde ilhâm verici bir yolculuğa çıkarıyor.

Tiyatroseverlere olduğu kadar teknoloji ve oyun meraklılarına da benzersiz bir deneyim yaşatacak performans; perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 15:00'te Koşuyolu'ndaki Manolya Parkı'ndan başlayacak.



Şehir ile aramızdaki bağı görsel olduğu kadar işitsel olarak da güçlendirecek oyun; yapay zeka eşliğinde davranışlarımızı gözlemlemeye teşvik ederken, İstanbul ile ilişkimize başka bir gözle bakmaya ve yeni bir momentum yaratmaya davet ediyor.

Rimini Protokoll'ün kurucularından Stefan Kaegi'nin tasarladığı ve Jörg Karrenbauer'in yazıp yönettiği oyun, 11 Aralık'a dek devam edecek.