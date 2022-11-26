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Renard, Arjantin maçında oyuncularını böyle gaza getirdi: "Gidin Messi ile fotoğraf çektirin!"

Herve Renard, Arjantin maçının devre arasında oyuncularına ilham verici bir konuşma yaparken Lionel Messi'yi durdurmadıkları için öfkeliydi...

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  • Renard, Arjantin maçında oyuncularını böyle gaza getirdi: "Gidin Messi ile fotoğraf çektirin!"

    Yedi kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ve takım arkadaşları, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'a karşı 2-1'lik şok bir yenilgi aldı. 
  • Renard, Arjantin maçında oyuncularını böyle gaza getirdi: "Gidin Messi ile fotoğraf çektirin!"

    Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard'ın soyunma odasında öğrencilerine yaptığı konuşma gün yüzüne çıktı.
  • Renard, Arjantin maçında oyuncularını böyle gaza getirdi: "Gidin Messi ile fotoğraf çektirin!"

    Herve Renard, Arjantin maçının devre arasında, soyunma odasındaki öğrencilerine şunları söyledi: 
  • Renard, Arjantin maçında oyuncularını böyle gaza getirdi: "Gidin Messi ile fotoğraf çektirin!"

    "Burada ne işimiz var? Pres bu mu? Bu pres değil! Son pozisyonda Messi orta sahada, top ayağında, siz savunmanın önünde öylece duruyorsunuz.
  • Renard, Arjantin maçında oyuncularını böyle gaza getirdi: "Gidin Messi ile fotoğraf çektirin!"

    Telefonunuzu yanınıza alın isterseniz, Messi ile fotoğraf çektirirsiniz! Savunmanın önündesiniz ve baskı yapmalısınız. Çok rahat oynuyorlar. Haydi beyler!!! Haydi!!! Bu Dünya Kupas!! Her şeyinizi verin!!!"
  • Renard, Arjantin maçında oyuncularını böyle gaza getirdi: "Gidin Messi ile fotoğraf çektirin!"

    Suudi Arabistan, Cumartesi günü Polonya karşısına çıkarken Arjantin, Meksika ile zorlu bir maça hazırlanıyor.

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