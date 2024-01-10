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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Renato Sanches'ten Beşiktaş kararı - Beşiktaş Haberleri

        Renato Sanches'ten Beşiktaş kararı

        Orta saha transferi için düğmeye basan Beşiktaş, Roma'dan ayrılması gündeme gelen Renato Sanches'i radarına aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:55
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        Renato Sanches'ten Beşiktaş kararı
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        Siyah-beyazlıların listesinde yer alan Portekizli yıldız, Beşiktaş'a transfer kararını iletti.

        UOL Esporte'nin haberine göre; Renato Sanches, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

        26 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ile EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nda beraber çalışmıştı.

        Olympiakos ve PAOK'u da reddetti

        Yıldız isim ayrıca kendisiyle ilgilenen Olympiakos ve PAOK kulüplerine de olumsuz yanıt verdi.

        Sanches bu sezon Roma'da 9 maça çıktı ve 228 dakikada sahada kalarak 1 gole etki etti.

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