Renato Sanches'ten Beşiktaş kararı

Siyah-beyazlıların listesinde yer alan Portekizli yıldız, Beşiktaş'a transfer kararını iletti.

UOL Esporte'nin haberine göre; Renato Sanches, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

26 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ile EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nda beraber çalışmıştı.

Olympiakos ve PAOK'u da reddetti

Yıldız isim ayrıca kendisiyle ilgilenen Olympiakos ve PAOK kulüplerine de olumsuz yanıt verdi.

Sanches bu sezon Roma'da 9 maça çıktı ve 228 dakikada sahada kalarak 1 gole etki etti.