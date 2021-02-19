Renault, 2020'de 8 milyar avro zarar etti

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Renault'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020'de 3 milyona yakın aracın satıldığı, satışların yüzde 21,3 düştüğü belirtildi.

Salgının etkisiyle şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 7,38 milyar avro, 2020'nin tamamında ise 8 milyar avro zarar ettiği bildirilen açıklamada, 2019'da da 141 milyon avro kayıp yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şirket cirosunun 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 21,7 azalarak 43,5 milyar avro olduğu kaydedildi. Açıklamada, görüşlerine yer verilen şirketin Genel Direktörü Luca de Meo, 2020'den itibaren şirketin maliyetinin 1,5 milyar avro azaltıldığını belirtti.

Bu yılın zor geçeceğini ifade eden Meo, Kovid-19 salgını nedeniyle önlerini göremediklerini ve elektronik ürünlerde yaşanan sorunların bu yıl 100 bin aracın üretimini olumsuz etkileyebileceğini aktardı.

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışların Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 23,7 gerilediği açıklanmıştı.