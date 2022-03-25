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Renault en büyük 2'inci pazarından çıkıyor

Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan Batılı şirketler arasında katıldı. Rusya'nın Renault'un en büyük 2'inci pazarı olması ve ülkedeki en büyük otomotiv üreticisi Avtovaz'ın da yüzde 69 oranındaki hissesinin Renault kontrolünde olması, Fransız üreticinin Rusya'dan çıkan Batılı rakiplerine göre daha çok etkileneceği anlamına geliyor. Renault CEO'su Luca de Meo, otomobil üreticisinin Rusya'dan çekilmesinin şirket için 'çok karmaşık bir durum' yarattığını açıkladı

Renault en büyük 2'inci pazarından çıkıyor
HABERTURK.COM / Reuters

Başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından olmak üzere, Rusya'daki faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle Batıda yoğun eleştirilere maruz kalan Fransız otomobil üreticisi Renault, ülkedeki üretimini askıya aldığını açıkladı.

Rusya'daki faaliyetlerini askıya alma kararı sonrası finansal hedeflerini güncelleyen şirket, faaliyet kâr marjını yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürerek revize etti.

Gelişmeler üzerine şirket içi açıklamalarda bulunan Renault CEO'su Luca de Meo, otomobil üreticisinin Rusya'dan çekilmesinin şirket için 'çok karmaşık bir durum' yarattığını ve kâr ile satışları vuracağı konusunda uyarılarda bulundu. De Meo, şirketin uzun yıllar alacak bir toparlanma yolu aradığını da bildirdi.

Renault'un Moskova'daki fabrikayı boşaltma kararı almasının ardından açıklamalarda bulunan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da, otomobil üreticisinin Moskova fabrikasının geleceğine önümüzdeki hafta sonuna kadar verileceğini duyurdu.

EN BÜYÜK 2'İNCİ PAZARI

Rusya'nın en büyük otomotiv üreticisi Avtovaz'daki yüzde 69 oranındaki hissesi ile, Batılı rakiplerine göre Rusya'da daha etkin olan Renault, toplam gelirlerinin de yüzde 10'a yakınını Rusya pazarından elde ediyordu.

Renault'un Avtovaz'daki ortaklığının devamı konusunda da önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.

Avtovaz'dan yapılan açıklamada ise, ithal bileşenler olmadan yeni modeller üretileceği ve tedarik zincirlerinin yeniden inşa etmek için çalışacağı kaydedildi. Rusya, Renault'un faaliyet gösterdiği pazarlar içerisinde en büyük 2'inci pazar konumundaydı.

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