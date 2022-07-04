Renault Group'da yeniden yapılanma!

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Renault Group Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, Global Satış Sonrası Hizmetler Birimi sorumluluklarını 1 Temmuz 2022'den itibaren Renault Group Satış Sonrası Hizmetler Adriyatik Bölgesi Genel Müdürü François Delion'a devretti.

Yapılan açıklamaya göre, Doğu tüm konsantrasyonunu grubun stratejik önem atfettiği Türkiye'deki yatırım ve dönüşüm planlarının hayata geçirilmesine verecek.



Türkiye sorumlulukları kapsamında Renault Group CEO'su Luca de Meo'ya doğrudan bağlı olarak çalışmaya devam edecek olan Hakan Doğu'nun, Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevini de sürdüreceği aktarıldı.

2015 yılında Renault Grubunun Satış Sonrası Başkan Yardımcısı olan Hakan Doğu, 2018 yılından itibaren Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance ortak girişiminde Kıdemli Satış Sonrası Başkan Yardımcılığı ve Renault Grubu Yönetim Komitesi üyeliğine atandı.

Doğu, 1 Aralık 2020 itibari ile yenilenen organizasyonla birlikte Renault Grubu Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmeye başladı.