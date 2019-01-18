Renault Grubu’nun global satışları, 2018 yılında 3.2 artış göstererek yaklaşık 3.9 milyon adede çıktı. Bu sonuçlarda 1 Ocak 2018’den itibaren gruba katılan Jinbei ve Huasong markalarının da etkisi olduğu görülüyor.

Jinbei ve Huasong katılmadığında ise, grup satışlarının 2017’ye göre yüzde 0.3 düşen dünya pazarında yüzde 1.2 azaldığı anlaşılıyor.

RENAULT SATIŞLARI AZALDI, DACIA'NIN ARTTI

Yapılan açıklamaya göre, Renault markasının satışları yüzde 5.2 azalma ile 2 milyon 532 bin 567 adette kaldı. Dacia markasının ise satışları yüzde 7 arttı ve 700 bin 798 adede çıktı.

Bu dönemde, Renault Grubu markalarından Lada satışları yüzde 18.7 artış kaydederek 398 bin 282 adet olurken, Renault Samsung Motors’un satışları ise yüzde 14.9 düşüş ile 84 bin 954 olarak gerçekleşti. Jinbei ve Huasong da 2018'de 165 bin 603 satış adedine ulaştı. Rakamlar grubun geçen yıl toplamda 3 milyon 884 bin 295 satış kaydettiğini gösteriyor.

Renault Grubu'nun 2018 yılı satışları içinde 115 binden fazla araç satılan Türkiye'nin 8'inci sırada olduğu görülüyor.

ELEKTRİKLİLERİN PAYI YÜZDE 22 OLDU

2018 yılında Renault’un elektrikli araçlar segmentinde dünya çapındaki yıllık satış hacmi, yüzde 36.6 artış kaydetti ve 49 bin 600 araca ulaştı. Renault, bu sonuçlar ile Avrupa elektrikli araç pazarında yüzde 22.2’lik pazar payına ulaştığı açıklandı.

Hafif ticari araç segmentinde de Renault'un satışlarının, Jinbei ve Huasong dahil olmak üzere yüzde 33.7 artış gösterdiği belirtildi. Bu segment için önemli pazarlar Türkiye ve Arjantin’deki düşüşe rağmen, Renault'un 2018’de kendi satış rekorunu yenilediği bildirildi.

'DİĞER PAZARLAR AVRUPA'YI KOMPENSE ETTİ'

Sonuçları değerlendiren Renault Grubu Satış ve Bölge Başkan Yardımcısı Olivier Murguet, "Renault Grubu satışları, Jinbei ve Huasong markalarının katılımı ile birlikte 2018 yılında yüzde 3.2 artış gösterdi. Grubun, Rusya, Brezilya ve Afrika’daki yüksek satış performansı, Avrupa dışındaki ekonomik ve jeopolitik nedenlerle düşen pazarları kompanse ederek dengelemiş oldu" dedi.

Yüzde 0.2 oranında büyüyen Avrupa pazarında, Renault'un satışları yüzde 0.5 oranında arttı. Grubun söz konusu büyümesinde B segmentindeki modeller (Clio, Captur, Sandero) ve Yeni Duster'ın etkili olduğu açıklandı.

2019'DA CLIO İLE BÜYÜME BEKLENİYOR

Şirketten yapılan açıklamada 2019’da dünya pazarının 2018’e kıyasla aynı trendde seyretmesi beklendiği vurgulanırken, Avrupa pazarında da beklentilerin bu yönde olduğu bildirildi. Bu bağlamda, uluslararası pazarlarda yeni model lansmanları ve önümüzdeki aylarda tanıtılacak Yeni Clio ile Renault Grubu’nun 2019 satışlarında küçük bir artış öngörülüyor.