Kasım ayında eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn'un tutuklanmasının ardından geleceği belirsizliğe sürüklenen Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nda, yönetim kurulu yeni bir yapıya kavuşuyor.

Buna göre, İttifak’ı güçlendirmeye devam etmek üzere Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, Nissan CEO’su Hiroto Saikawa, Renault CEO’su Thierry Bolloré ve Mitsubishi Motors CEO’su Osamu Masuko, yeni bir yönetim kurulu oluşturmaya karar verdiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, kurulacak yeni yönetim kuruluna Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard Başkanlık edecek ve kurulda Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors CEO’ları yer alacak.

YETKİLİ TEK ORGAN OLACAK

Yeni İttifak Yönetim Kurulu'nun, Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors arasındaki operasyonel iş birliğine liderlik edeceği, üç şirketin hissedarları ve çalışanları için değer yaratmak üzere çalışacağı belirtildi.

Yeni yönetim kurulu, Renault-Nissan B.V. ve Nissan-Mitsubishi B.V. yerine, Renault, Nissan ve Mitsubishi İttifakı’nın operasyonlarından ve yönetiminden sorumlu tek organ olacağı vurgulanırken, böylelikle bu kurulun İttifak’ın yeni başlangıcının yüzü olmasının hedeflendiği kaydedildi. Bu kapsamda, 'İttifak Kurulu’nda operasyon kararlarının da fikir birliğiyle alınarak, ortaklığın “kazan-kazan” yaklaşımının daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Nihai sözleşmenin ise ittifakın yıldönümünde imzalanacağı açıklandı. Yeni kurulun, Paris’te veya Tokyo’da her ay toplanmayı, hissedarlarını düzenli olarak bilgilendirmeyi planladığı da edinilen bilgiler arasında.