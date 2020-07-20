Altın fiyatları bugün ne kadar?

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Renault Group, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin küresel ticari sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Kovid-19 nedeniyle Mart ayının ortasından itibaren birçok ülkede satış ve endüstriyel aktivitelerini askıya alan Renault Grubu'nun satışları, yılın ilk yarısında yüzde 28.3 daralan pazarda yüzde 34.9 düşüş ile 1 milyon 256 bin 658'e geriledi.

Yapılan açıklamaya göre, satış adetlerinde gerçekleşen düşüş, grubun önemli bölgelerindeki sıkı salgın kısıtlamalarından kaynaklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış ve Bölge Direktörü Denis le Vot, dünyanın, faaliyetlere büyük etkisi olan daha önce benzeri görülmemiş bir kriz ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "İyileşme başlar başlamaz fabrikalarımız ve satış ağımız müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hızla harekete geçerken, Avrupa'da devlet desteği sayesinde Haziran ayında talep artışı yaşandı. Yılın ikinci yarısına çok yüksek sipariş miktarları, tatmin edici bir stok seviyesi ve yeni E-TECH Hibrit ile başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 38 ARTTI

Açıklamaya göre, Renault markasının elektrikli araç satışları dünya çapında yüzde 38 artarken, ilk yarıyılda elektrikli araç satışları 42 bini aştı.

Avrupa'da, ZOE modeli yüzde 50'ye yakın satış büyümesi ile 37 bin 540 satış adedine ulaştı ve Haziran ayındaki 11 bine yakın sipariş adedi ile rekor bir seviyeye ulaştı.

Avrupa'da grubun satışları 623 bin 854 adede ulaşırken, yüzde 38,9 küçülen pazarda yüzde 41,8'lik bir düşüş gerçekleşti.

Yeni Clio 102 bin 949 satış adedi ile Avrupa'da yılın ilk yarısında segmentinin en çok satan modeli oldu.

Yılın ilk yarısında perakende satışların Kovid-19 nedeniyle önemli ölçüde etkilenmesiyle, Dacia markasının satışları yüzde 48,1 gerileyerek 161 bin 334 olarak gerçekleşti.

Haziran'da, Avrupa'daki grup satışları artarken Renault ve Dacia markaları sırasıyla yüzde 10.5 ve yüzde 3.5 pazar payı elde etti.