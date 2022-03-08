Renkler Grubu Baykuş Sergisi'yle Afyonkarahisar'da

HABERTURK.COM

40 seramik sanatçısının 63 eseriyle katıldığı 'Renkler Grubu Seramik Sergisi Baykuş' Afyonkarahisar M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

A. Baha Örken, Bahadır Cem Erdem, Betül Aytepe Serinsu, Burcu Öztürk Karabey, Canan Gürel Ak Ece Kanışkan, Emel Mülayim, F.Betül Karakaya,a Fatih Karagül, Ferit Cihat Sertkaya, Hakan Ergun, Hakan Pekyaman, Halil İbrahim Çakır, Hasan Şahbaz, Hatice Aybike Karakurt, İlhan Marasalı, Kadir Ertürk, Kamuran Ak, Kamuran Özlem Sarnıç, Leyla Kubat, M. Berrin Kayman, M. Candan Güngör, Meliha Coşkun, Melise Engineri, Mine Ergun, Mutlu Başkaya, Nilüfer Nazende Özkanlı, Nurtaç Çakar, Özgür Kaptan, Özlem Özer Tuğral, Pınar Genç, S. Veysel Özel, Seranur Gündoğdu Dodevski, Serap Ünal, Sercan filiz, Sevim Çizer, Soner Genç, Temel Köseler, Vefa İrdelp ve Yongmoon Kim'in çalışmalarından oluşan 63 eserin teması Baykuş kuşunu oluşturuyor.





Prof. Dr. Pınar Genç, sergiyle ilgili olarak kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullanıyor:

BİR TEMA 40 AYRI YORUM

Puhu olarak da bilinen Baykuş, sahip olduğu özel fiziksel yetenekleri ve zekasıyla çağlar boyu insanların ilgi odağı olmuş ve kültürlerinde yansımasını bulmuş kuş türlerinden biridir. Pek çok sanatçının da konusu olarak görsel sanatlarda ifade edilmiştir. Yuvarlak kafası, güçlü pençeleri ve kocaman gözleriyle yırtıcı kuş uçak kedi görünümünde sevimliliğiyleyiz seramik sanatçılarını da etkisi altına almayı başararak bu serginin teması olmuştur. 40 seramik sanatçısının katılımıyla gerçekleşen sergide, sanatçıların kendi tarz ve teknikleriyle yarattıkları baykuş konulu seramik eserlerin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkan etkileyici görsellik, ortak bir temanın her sanatçıyı nasıl farklı etkilediğini de gözler önüne sermektedir.

DOĞA HARİKASI BAYKUŞA DOĞAL OLMAYAN YAFTA

Çoğu kültürde ve Anadolu'da ölüm habercisi ve uğursuz olarak yaftalanan baykuş, Tanrıça Athena'nın hayvanı olarak Atina'nın ilk sikkesinde 'M.Ö.VI.yy.) bir yüzünde Athena'nın başı, diğer yüzünde ise baykuş figürü yer almış, güç ve zeka simgesi olarak bu sikkeler üç yüzyıl boyunca kullanılmıştır. Biz sanatçılar baykuş temalı bu serginin Anadolu'nun bağrında olmasıyla, doğa harikası baykuşun talihsiz "ölüm habercisi ve uğursuz" yaftasının artık silinmesine ve ona karşı olan olumsuz davranışların yok olmasına katkı sağlamasını ümit etmekteyiz. Baykuşlar kırsalda yaşayan insanlara, kemirgenlerden ve yılanlardan korunmak için benzersiz bir hizmet sunmaktadırlar. Bir baykuş ailesinin yok edilmesi herhangi bir bölgede yaşayan zararlı baykuşa etçil olması nedeniyle yapıştırıldığını var sayarsak, göçmen bir kuş türü olan etçil leyleğin mönüsünde kurbağa, yılan ve toprak canlıları bulunmasına rağmen neredeyse kutsal sayılmakta ve insanlar tarafından korunmaktadır. İki etçil ve birbirinden güzel bu hayvanların arasındaki insanların algı zıtlığının nereden kaynaklandığı merak konusudur.

Sergide yer alan eserlerde 40 sanatçının baykuştan nasıl etkilendiğini ve eseri üzerinde onu nasıl yansıttığını inceleme fırsatı karşımıza çıkmaktadır, bu yönüyle sergi hepimize heyecan ve keyif vermektedir. İzleyenlerin de bizim heyecanımıza ortak olmasını dileriz.







Renkler Grubu Seramik Sergisi: Baykuş

08-28 Mart 2022

M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi

Afyonkarahisar