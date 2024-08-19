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        Haberler Yaşam Renklerin buluştuğu göl: Efteni

        Renklerin buluştuğu göl: Efteni

        Düzce'de 154 kuş türüne ev sahipliği yapan ve birçok endemik bitki türüyle doğanın farklı renkleri barındıran Efteni Gölü, ziyaretçileri hayran bırakıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:35
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        Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Efteni Gölü, Türkiye’nin ender görülen kuş türlerinin de uğrak noktası.

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        154 kuş türüne ev sahipliği yapan, yaban hayatı ve birçok endemik bitki türünü barındıran göl, flora ve fauna yapısı ile doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.

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        Gölün üzerinde süzülen yeşilin çeşitli tonlarıyla birleşen nilüferler de bölgeye gelen tatilcilerin ilgisini çekiyor.

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        Doğa tutkunları ile kuş gözlemcilerinin de uğrak noktası olan Efteni Gölü, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

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        #Efteni
        #düzce
        #haberler
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