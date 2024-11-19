Renklerin ve ritüellerin dansı: Tarih, müzik ve eğlence dolu farklı kültürlerin eşsiz festivalleri!

SU SAVAŞLARI: SONGKRAN - TAYLAND

Tarih: 13-15 Nisan

Tayland’da geleneksel yeni yıl kutlaması olan Songkran, su festivali olarak bilinir. Temizlik ve yenilenme anlamına gelen bu festivalde sokaklar devasa su savaşlarına sahne olur. Tüm ülkeyi etkisi altına alan bu eğlencede, Bangkok veya Chiang Mai gibi şehirlerde su tabancalarıyla unutulmaz bir deneyim yaşanır.