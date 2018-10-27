Rennes - Reims maçı istatistikleri

Rennes ve Reims, 28 Ekim 2018 Pazar günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 12 puanlı Rennes 11. sırada bulunuyor, Reims 11 puana sahip ve 14. sırada. Rennes, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Reims, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 139 kodlu maçı oynayanlar; Rennes galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Reims galibiyet oranı 4.00. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Rennes son hafta oynanan Bastia maçında 1-2 yenildi.

Reims ise Lyon karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Rennes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rennes, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Reims ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Reims, 3 gol atarken 8 gol yedi.

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