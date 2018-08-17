Renofa Yamaguchi - Kyoto Purple Sanga düellosu

Japonya J2 Lig maçında Renofa Yamaguchi ile Kyoto Purple Sanga, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. 43 puanlı Renofa Yamaguchi 8. sırada bulunuyor, Kyoto Purple Sanga 22 puana sahip ve 22. sırada. Renofa Yamaguchi son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kyoto Purple Sanga son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 255 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Renofa Yamaguchi kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.20, Kyoto Purple Sanga sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

Renofa Yamaguchi son hafta oynanan Ehime FC maçında 1-1 berabere kaldı.

Kyoto Purple Sanga ise Matsumoto Yamaga FC maçında 0-1 kazandı.

Renofa Yamaguchi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Renofa Yamaguchi, kendi sahasında 22 gol attı, 18 gol yedi.

Kyoto Purple Sanga, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kyoto Purple Sanga 17 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

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