Renofa Yamaguchi - Machida Zelvia rakamlar

Japonya J2 Lig maçında Renofa Yamaguchi ile Machida Zelvia, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Renofa Yamaguchi 42 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Machida Zelvia 46 puanda ve 2. sırada. Renofa Yamaguchi, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Machida Zelvia, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 451 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Renofa Yamaguchi kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Machida Zelvia sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Renofa Yamaguchi önceki hafta Ehime FC mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Machida Zelvia ise Shonan Bellmare karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Renofa Yamaguchi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Renofa Yamaguchi, kendi sahasında 20 gol attı, 16 gol yedi.

Machida Zelvia, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Machida Zelvia 23 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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