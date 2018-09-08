Renofa Yamaguchi - Yamagata maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Renofa Yamaguchi, 09 Eylül 2018 Pazar günü Yamagata takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Renofa Yamaguchi 44 puanla 11. sırada, Yamagata 44 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Renofa Yamaguchi, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yamagata, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 488. İddaa'da Renofa Yamaguchi kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Yamagata kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Renofa Yamaguchi önceki hafta Ehime FC mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Yamagata ise FC Gifu karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Renofa Yamaguchi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Renofa Yamaguchi, kendi sahasında 23 gol attı, 24 gol yedi.

Yamagata, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Yamagata, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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