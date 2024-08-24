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        Haberler Ekonomi Otomobil Rent Go'nun günlük kiralama sayısı yüzde 43 arttı - Otomobil Haberleri

        Günlük kiralama sayısı 1 yılda yüzde 43 arttı

        Rent Go, Haziran ve Temmuz aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla kiralama sayısında yüzde 42.5 oranında artış sağladı. Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, ortalama kiralama süresinin 4.9 gün olduğunu ve en fazla kiralamanın İstanbul, Trabzon, İzmir ve Antalya gibi turizm merkezlerinde gerçekleştiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:17
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        Günlük kiralama sayısı yüzde 43 arttı
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        Araç kiralama firması Rent Go, yaz aylarında kiralama sayısını artış yaşandığını duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Haziran ve Temmuz aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla kiralama sayısında yüzde 42.5 oranında artış sağlandı.

        Yapılan açıklamaya göre, bu dönemde firmanın filosundaki araçların yüzde 41'i havalimanlarından kiralandı.

        Havalimanlarını yüzde 31 oranı ile şehir merkezleri takip ederken, yüzde 28 oranı ile AVM’lerden kiralama yapıldığı aktarıldı.

        KİRALAMADA ORTALAMA SÜRE YAKLAŞIK 5 GÜN

        Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, yaz döneminde SUV araçların tatilcilerin ilk tercihi olduğunu söyledi.

        Sedan ve hatchback sınıfındaki araçların da ekonomik alternatifler olarak rağbet gördüğünü belirten Öztürk, ortalama kiralama süresinin 4.9 gün olduğunu belirtti.

        Öztürk'ün verdiği bilgiye göre, en fazla kiralama İstanbul, Trabzon, İzmir ve Antalya gibi turizm merkezlerinde gerçekleştiği.

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