Rent Go ve Türk Kanser Derneği'nden 'Gölge Oyunu' - Otomobil Haberleri

Rent Go ve Türk Kanser Derneği'nden 'Gölge Oyunu' - Otomobil Haberleri

Rent Go ve Türk Kanser Derneği'nden 'Gölge Oyunu' Türk Kanser Derneği, Gölge Oyunu Projesi'nde araç kiralama şirketi Rent Go ile işbirliği yapacak. Bu kapsamda, Türk Kanser Derneği tarafından tatil beldelerinde yürütülecek cilt kanserine karşı bilinçlendirme çalışmalarında Rent Go aracı kullanılacak

Habertürk Giriş: 21.08.2023 - 10:44 Güncelleme: 21.08.2023 - 10:44 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL