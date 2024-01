Rent Go'ya 'Yılın İtibarlısı' ödülü Araç kiralama şirketi Rent Go, 10'uncusu düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde 'Yılın İtibarlısı' unvanını almaya hak kazandığını duyurdu

Giriş: 29.01.2024 - 13:47 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:48

