Resimde ilk gördüğünüz hayvan hangi konuda inatçı olduğunuzu ele veriyor

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ASLAN Eğer ilk önce bir aslan gördüyseniz inatçılığınız kendi kurallarınıza göre yaşama isteğinizde yatmaktadır. Dahası, hayatta kalmak için size güvenen sevdikleriniz olabilir, bu nedenle onların ihtiyaç duyduklarını sağlamak için sonuna kadar devam edeceksiniz. Ne kadar denemek zorunda kalırsanız kalın, arayışlarınızdan vazgeçmeyeceksiniz.

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DEVE İlk önce bir deve gördüyseniz inatçı özellikleriniz hayatınızdaki insanların size nasıl davrandığıyla ilgilidir. İnsanların size davranış şekline göre hareket edersiniz ve kötü davranışlar karşısında kin beslemeye eğilimlisiniz.