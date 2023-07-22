Resimlerdeki gizli objeleri bularak dikkatinizi ölçün
Sadece birkaç dakikanızı ayırarak, ne kadar dikkatli biri olduğunuzu ölçmek ister misiniz? Bunun için aşağıdaki resimlerde gizlenen objeyi bulmanız yeterli.
Papağanların arasındaki kelebeği bulabilir misiniz? Cevap bir sonraki sayfada.
Bu Dalmaçyalılar arasında beyaz bir köpek var. Hangisi? Cevap bir sonraki sayfada.
Aynı olan iki şemsiyeyi bulabilir misiniz? Cevap sonraki sayfada.
Bu partide bir hırsız var ama nerede? Cevap sonraki sayfada.
Bu bebeklerden bir tanesinin gözleri yok? Bulamadıysanız cevap sonraki sayfada.
Sarı peynirlerin arasında bir de sarı renkte bir zar var. Cevap sonraki sayfada.
Bebeğin emziği yok, bulabildiniz mi? Cevap sonraki sayfada.
Rakunların arasındaki pandayı gördünüz mü? Cevap sonraki sayfada.