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        Haberler Bilgi Gündem Resimli cuma mesajları 14 Haziran 2024: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun, anlamlı, resimli cuma mesajları ve sözleri

        14 Haziran resimli cuma mesajları: En güzel, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajları ve sözleri

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı öncesinde yakınlarının cuma gününü tebrik edip kutlamak isteyenler, en güzel, resimli cuma mesajlarını gündemine aldı. Sosyal medya üzerinden birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, dualı, ayetli, anlamlı, resimli cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 14 Haziran 2024 'resimli hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...'

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 20:01 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:03
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        Cuma namazına sayılı saatler kala, resimli cuma mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bu mübarek günde sevdiklerine cuma mesajı göndermek isteyenler için, resimli, dualı, ayetli, anlamlı cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte en güzel, dualı, ayetli, kısa, anlamlı, resimli cuma mesajları ve sözleri...

        2

        EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

        HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        3

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        4

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        5

        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        6

        Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

        7

        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        8

        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Cumalar.

        9

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        10

        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

        11

        Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

        12

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        13

        Ey Allahım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        14

        Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

        15

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        16

        Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        17

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

        18

        Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

        19

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        20

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

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