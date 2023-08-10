RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, dualı ve en güzel Hayırlı Cumalar sözleri ile resimli Cuma mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, dualı ve en güzel Hayırlı Cumalar sözleri ile resimli Cuma mesajları

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Cuma mesajları İslam alemi için en kutsal gün olan Cuma günü öncesi araştırılıyor. Müminler her Cuma sevdiklerine en güzel dileklerini ve dularını iletmek için birbirlerine Cuma mesajı gönderiyorlar. Bizler de sizler için en anlamlı, güzel ve resimli Hayırlı Cumalar sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun mesajlarını bir araya getirdik. İşte, ayetli ve dualı Cuma mesajları...

KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.